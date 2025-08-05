Underdog Fiyatı (UNDERDOG)
Underdog (UNDERDOG), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 18,45K USD piyasa değerine sahiptir. UNDERDOG / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Underdog / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Underdog / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Underdog / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Underdog / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+%2,87
|30 Gün
|$ 0
|-%38,08
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Underdog fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%0,22
+%2,87
-%29,29
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Underdog is a community-driven project that emerged from a decentralized launch on the LetsBonk.fun platform. Following the initial release, the original token developer became inactive, resulting in a significant price decline. Despite this, the community has remained engaged and has since initiated the development of a trading and scanning platform designed to perform risk assessments on new token launches originating from the LetsBonk.fun ecosystem. The platform processes each new launch using a four-step analysis: Base Scan – Collects and reviews fundamental data, including image metadata and uniqueness of provided information. Off-Chain Scan – Verifies the existence and relevance of associated off-chain content such as websites and token references. On-Chain Scan – Evaluates the deployer’s wallet activity, funding sources, and historical behavior on the Solana network. Ongoing Monitoring – Continuously tracks key metrics such as token holder distribution, market capitalization, and trading volume to provide users with data-driven insights. The project aims to improve transparency and awareness within the LetsBonk.fun launch ecosystem by offering structured and automated risk evaluations.
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