Bugünkü Unilend USD Fiyatı

Bugünkü Unilend USD (UNIUSD) fiyatı $ 0,993632 olup, son 24 saatte % 0,05 değişim gösterdi. Mevcut UNIUSD / USD dönüşüm oranı UNIUSD başına $ 0,993632 şeklindedir.

Unilend USD, şu anda piyasa değeri açısından $ 77.152 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 77,64K UNIUSD şeklindedir. Son 24 saat içinde UNIUSD, $ 0,993051 (en düşük) ile $ 1,014 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 1,014 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,99038 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, UNIUSD, son bir saatte -%0,00 ve son 7 günde -%2,04 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Unilend USD (UNIUSD) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 77,15K$ 77,15K $ 77,15K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 77,15K$ 77,15K $ 77,15K Dolaşım Arzı 77,64K 77,64K 77,64K Toplam Arz 77.643,6583256162 77.643,6583256162 77.643,6583256162

Şu anki Unilend USD piyasa değeri $ 77,15K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki UNIUSD arzı 77,64K olup, toplam arzı 77643.6583256162. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 77,15K.