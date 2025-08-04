Unique Network (UNQ) Nedir?

Unique Network is a scalable blockchain for marketplaces, games and dApps with advanced features, built for Polkadot and Kusama

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Unique Network (UNQ) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Unique Network (UNQ) Token Ekonomisi

Unique Network (UNQ) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. UNQ tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!