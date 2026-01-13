Bugünkü UniRouter Fiyatı

Bugünkü UniRouter (URO) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 6,31 değişim gösterdi. Mevcut URO / USD dönüşüm oranı URO başına $ 0 şeklindedir.

UniRouter, şu anda piyasa değeri açısından $ 54.289 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 72,80M URO şeklindedir. Son 24 saat içinde URO, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,064517 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, URO, son bir saatte +%0,87 ve son 7 günde +%19,72 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

UniRouter (URO) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 54,29K$ 54,29K $ 54,29K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 745,71K$ 745,71K $ 745,71K Dolaşım Arzı 72,80M 72,80M 72,80M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki UniRouter piyasa değeri $ 54,29K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki URO arzı 72,80M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 745,71K.