Unit Plasma (UXPL) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,228128 $ 0,228128 $ 0,228128 24 sa Düşük $ 0,272156 $ 0,272156 $ 0,272156 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,228128$ 0,228128 $ 0,228128 24 sa Yüksek $ 0,272156$ 0,272156 $ 0,272156 Tüm Zamanların En Yükseği $ 1,57$ 1,57 $ 1,57 En Düşük Fiyat $ 0,228128$ 0,228128 $ 0,228128 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,18 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%6,46 Fiyat Değişimi (7 G) -%25,11 Fiyat Değişimi (7 G) -%25,11

Unit Plasma (UXPL) canlı fiyatı $0,268956. UXPL, son 24 saat içinde en düşük $ 0,228128 ve en yüksek $ 0,272156 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. UXPL için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 1,57, en düşük fiyatı ise $ 0,228128 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, UXPL son bir saatte +%0,18 değişim gösterdi, 24 saatte +%6,46 ve son 7 günde -%25,11 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Unit Plasma (UXPL) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 96,83M$ 96,83M $ 96,83M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2,69B$ 2,69B $ 2,69B Dolaşım Arzı 360,06M 360,06M 360,06M Toplam Arz 10.000.000.000,0 10.000.000.000,0 10.000.000.000,0

Şu anki Unit Plasma piyasa değeri $ 96,83M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki UXPL arzı 360,06M olup, toplam arzı 10000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,69B.