Bugünkü canlı UNITE THE KINGDOM fiyatı 0 USD. UTK / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. UTK fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.Bugünkü canlı UNITE THE KINGDOM fiyatı 0 USD. UTK / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. UTK fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

UTK Hakkında Daha Fazla Bilgi

UTK Fiyat Bilgileri

UTK Nedir

UTK Resmi Websitesi

UTK Token Ekonomisi

UTK Fiyat Tahmini

UNITE THE KINGDOM Logosu

UNITE THE KINGDOM Fiyatı (UTK)

Listelenmedi

1 UTK / USD Canlı Fiyatı:

--
----
+%9,701D
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
UNITE THE KINGDOM (UTK) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-05 14:35:18 (UTC+8)

UNITE THE KINGDOM (UTK) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Düşük
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Yüksek

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00486993
$ 0,00486993$ 0,00486993

$ 0
$ 0$ 0

+%0,15

+%9,75

-%19,06

-%19,06

UNITE THE KINGDOM (UTK) canlı fiyatı --. UTK, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. UTK için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00486993, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, UTK son bir saatte +%0,15 değişim gösterdi, 24 saatte +%9,75 ve son 7 günde -%19,06 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

UNITE THE KINGDOM (UTK) Piyasa Bilgileri

$ 36,71K
$ 36,71K$ 36,71K

--
----

$ 36,71K
$ 36,71K$ 36,71K

823,73M
823,73M 823,73M

823.728.253,174292
823.728.253,174292 823.728.253,174292

Şu anki UNITE THE KINGDOM piyasa değeri $ 36,71K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki UTK arzı 823,73M olup, toplam arzı 823728253.174292. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 36,71K.

UNITE THE KINGDOM (UTK) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, UNITE THE KINGDOM / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, UNITE THE KINGDOM / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, UNITE THE KINGDOM / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, UNITE THE KINGDOM / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%9,75
30 Gün$ 0-%58,16
60 Gün$ 0-%95,64
90 Gün$ 0--

UNITE THE KINGDOM (UTK) Nedir?

Our Mission Our mission is to unite the kingdom and champion the fundamental right of free speech for every British citizen. We are building a movement dedicated to preserving our culture and heritage.

Free Speech for All We believe in a strong, sovereign Britain where open dialogue and traditional values are not just protected, but celebrated. This is more than a token; it's a stand for the future of our nation.

Our Vision We envision a future where British values thrive, and every voice can be heard without fear. Join us in building a stronger, freer Britain.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

UNITE THE KINGDOM (UTK) Kaynağı

Resmi Websitesi

UNITE THE KINGDOM Fiyat Tahmini (USD)

UNITE THE KINGDOM (UTK) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? UNITE THE KINGDOM (UTK) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak UNITE THE KINGDOM için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

UNITE THE KINGDOM fiyat tahminini hemen kontrol edin!

UTK Varlığından Yerel Para Birimlerine

UNITE THE KINGDOM (UTK) Token Ekonomisi

UNITE THE KINGDOM (UTK) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. UTK tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: UNITE THE KINGDOM (UTK) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü UNITE THE KINGDOM (UTK) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı UTK fiyatı, 0 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
UTK / USD güncel fiyatı nedir?
UTK / USD güncel fiyatı $ 0. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
UNITE THE KINGDOM varlığının piyasa değeri nedir?
UTK piyasa değeri $ 36,71K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki UTK arzı nedir?
Dolaşımdaki UTK arzı, 823,73M USD.
UTK için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
UTK, ATH fiyatı olan 0,00486993 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük UTK fiyatı (ATL) nedir?
UTK, ATL fiyatı olan 0 USD değerine düştü.
UTK işlem hacmi nedir?
UTK için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
UTK bu yıl daha da yükselir mi?
UTK piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için UTK fiyat tahminine göz atın.
UNITE THE KINGDOM (UTK) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
11-04 17:22:15Sektör Haberleri
Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi 21'e Düştü, Piyasa "Aşırı Korku" Durumuna Girdi
11-04 15:40:43Sektör Haberleri
Gizlilik sektörü tokenleri yükselmeye devam ediyor, DASH 24 saatte %45'in üzerinde arttı
11-04 13:21:37Sektör Haberleri
Son 24 saatte piyasa genelindeki likidasyonlar 1,2 milyar doları aştı, 320.000'den fazla trader likide edildi
11-04 05:28:00Sektör Haberleri
Geçen hafta, dijital varlık yatırım ürünleri 360 milyon dolarlık net çıkış yaşarken, Bitcoin çıkışları 946 milyon dolara ulaştı
11-04 03:53:00Sektör Haberleri
美國現貨以太坊 ETF 上週淨流入 1480 萬美元，交易量達到 100 億美元
11-03 17:18:56Sektör Haberleri
數據：10月DEX現貨交易量創歷史新高，CEX現貨交易量達到今年1月以來最高水平

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

