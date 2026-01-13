Bugünkü Universal Basic Compute Fiyatı

Bugünkü Universal Basic Compute (UBC) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 1,47 değişim gösterdi. Mevcut UBC / USD dönüşüm oranı UBC başına $ 0 şeklindedir.

Universal Basic Compute, şu anda piyasa değeri açısından $ 87.409 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 994,96M UBC şeklindedir. Son 24 saat içinde UBC, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,096666 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, UBC, son bir saatte -%1,05 ve son 7 günde +%0,89 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Universal Basic Compute (UBC) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 87,41K$ 87,41K $ 87,41K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 87,84K$ 87,84K $ 87,84K Dolaşım Arzı 994,96M 994,96M 994,96M Toplam Arz 999.868.624,630813 999.868.624,630813 999.868.624,630813

