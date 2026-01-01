Bugünkü Universe Boss Coin Fiyatı

Bugünkü Universe Boss Coin (UBC) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 0,63 değişim gösterdi. Mevcut UBC / USD dönüşüm oranı UBC başına $ 0 şeklindedir.

Universe Boss Coin, şu anda piyasa değeri açısından $ 730.115 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B UBC şeklindedir. Son 24 saat içinde UBC, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00302993 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, UBC, son bir saatte -%0,62 ve son 7 günde +%0,78 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Universe Boss Coin (UBC) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 730,12K$ 730,12K $ 730,12K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 730,12K$ 730,12K $ 730,12K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Universe Boss Coin piyasa değeri $ 730,12K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki UBC arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 730,12K.