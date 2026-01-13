Bugünkü Unlimited Wealth Utility Fiyatı

Bugünkü Unlimited Wealth Utility (UWU) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 31,45 değişim gösterdi. Mevcut UWU / USD dönüşüm oranı UWU başına $ 0 şeklindedir.

Unlimited Wealth Utility, şu anda piyasa değeri açısından $ 319.816 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,85M UWU şeklindedir. Son 24 saat içinde UWU, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, UWU, son bir saatte -%1,96 ve son 7 günde -%17,77 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Unlimited Wealth Utility (UWU) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 319,82K$ 319,82K $ 319,82K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 319,82K$ 319,82K $ 319,82K Dolaşım Arzı 999,85M 999,85M 999,85M Toplam Arz 999.845.001,892003 999.845.001,892003 999.845.001,892003

