Unstable Cult (USC) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00002319 $ 0,00002319 $ 0,00002319 24 sa Düşük $ 0,00008478 $ 0,00008478 $ 0,00008478 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00002319$ 0,00002319 $ 0,00002319 24 sa Yüksek $ 0,00008478$ 0,00008478 $ 0,00008478 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00008478$ 0,00008478 $ 0,00008478 En Düşük Fiyat $ 0,00002319$ 0,00002319 $ 0,00002319 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%4,32 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%30,62 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Unstable Cult (USC) canlı fiyatı $0,00003019. USC, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00002319 ve en yüksek $ 0,00008478 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. USC için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00008478, en düşük fiyatı ise $ 0,00002319 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, USC son bir saatte +%4,32 değişim gösterdi, 24 saatte -%30,62 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Unstable Cult (USC) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 30,97K$ 30,97K $ 30,97K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 30,97K$ 30,97K $ 30,97K Dolaşım Arzı 999,91M 999,91M 999,91M Toplam Arz 999.909.910,388385 999.909.910,388385 999.909.910,388385

Şu anki Unstable Cult piyasa değeri $ 30,97K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki USC arzı 999,91M olup, toplam arzı 999909910.388385. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 30,97K.