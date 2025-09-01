Unstable States Dollar (USD) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00103431 $ 0,00103431 $ 0,00103431 24 sa Düşük $ 0,0019021 $ 0,0019021 $ 0,0019021 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00103431$ 0,00103431 $ 0,00103431 24 sa Yüksek $ 0,0019021$ 0,0019021 $ 0,0019021 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,0019021$ 0,0019021 $ 0,0019021 En Düşük Fiyat $ 0,00103431$ 0,00103431 $ 0,00103431 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,80 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%39,26 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Unstable States Dollar (USD) canlı fiyatı $0,00114923. USD, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00103431 ve en yüksek $ 0,0019021 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. USD için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,0019021, en düşük fiyatı ise $ 0,00103431 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, USD son bir saatte +%0,80 değişim gösterdi, 24 saatte -%39,26 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Unstable States Dollar (USD) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,14M$ 1,14M $ 1,14M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,14M$ 1,14M $ 1,14M Dolaşım Arzı 999,71M 999,71M 999,71M Toplam Arz 999.710.914,27591 999.710.914,27591 999.710.914,27591

Şu anki Unstable States Dollar piyasa değeri $ 1,14M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki USD arzı 999,71M olup, toplam arzı 999710914.27591. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,14M.