Unstable States Dollar Fiyatı (USD)
+%0,80
-%39,26
--
--
Unstable States Dollar (USD) canlı fiyatı $0,00114923. USD, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00103431 ve en yüksek $ 0,0019021 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. USD için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,0019021, en düşük fiyatı ise $ 0,00103431 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, USD son bir saatte +%0,80 değişim gösterdi, 24 saatte -%39,26 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki Unstable States Dollar piyasa değeri $ 1,14M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki USD arzı 999,71M olup, toplam arzı 999710914.27591. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,14M.
Gün içerisinde, Unstable States Dollar / USD fiyat değişimi, $ -0,00074282769014176.
Son 30 gün içerisinde, Unstable States Dollar / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Unstable States Dollar / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Unstable States Dollar / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0,00074282769014176
|-%39,26
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
$USD The Unstable Dollar The only dollar that embraces chaos. $USD is a community-led meme coin that turns the concept of stability on its head. In a world where fiat is shaky and “stablecoins” are anything but, $USD proudly leans into volatility. It’s not trying to stay at $1 it’s daring the community to re-peg it through pure meme power and market energy. Already aligned with the BONK ecosystem and featuring Nom (co-founder of Let’s BONK) as a top holder. The mission is simple: build infrastructure, rally the troops, and push $USD toward becoming the official unstable coin of crypto. Why $USD? Meme-first, mission-powered, BONK ecosystem synergy, ATH of $2M still very early Narrative-driven: the ultimate re-peg challenge Now with a committed CTO building with the community This isn’t your average stablecoin. This is $USD. Volatile by design.
