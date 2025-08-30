Unstable Tether (USDUT) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00064286 $ 0,00064286 $ 0,00064286 24 sa Düşük $ 0,00109633 $ 0,00109633 $ 0,00109633 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00064286$ 0,00064286 $ 0,00064286 24 sa Yüksek $ 0,00109633$ 0,00109633 $ 0,00109633 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00109633$ 0,00109633 $ 0,00109633 En Düşük Fiyat $ 0,00064286$ 0,00064286 $ 0,00064286 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%2,09 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%18,23 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Unstable Tether (USDUT) canlı fiyatı $0,00089533. USDUT, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00064286 ve en yüksek $ 0,00109633 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. USDUT için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00109633, en düşük fiyatı ise $ 0,00064286 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, USDUT son bir saatte +%2,09 değişim gösterdi, 24 saatte +%18,23 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Unstable Tether (USDUT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 895,70K$ 895,70K $ 895,70K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 895,70K$ 895,70K $ 895,70K Dolaşım Arzı 1000,00M 1000,00M 1000,00M Toplam Arz 999.999.999,0 999.999.999,0 999.999.999,0

Şu anki Unstable Tether piyasa değeri $ 895,70K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki USDUT arzı 1000,00M olup, toplam arzı 999999999.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 895,70K.