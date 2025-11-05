Upheaval Finance (UPHL) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00265363 $ 0,00265363 $ 0,00265363 24 sa Düşük $ 0,00376188 $ 0,00376188 $ 0,00376188 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00265363$ 0,00265363 $ 0,00265363 24 sa Yüksek $ 0,00376188$ 0,00376188 $ 0,00376188 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,04077558$ 0,04077558 $ 0,04077558 En Düşük Fiyat $ 0,00226236$ 0,00226236 $ 0,00226236 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%38,10 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%10,17 Fiyat Değişimi (7 G) -%69,42 Fiyat Değişimi (7 G) -%69,42

Upheaval Finance (UPHL) canlı fiyatı $0,00375569. UPHL, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00265363 ve en yüksek $ 0,00376188 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. UPHL için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,04077558, en düşük fiyatı ise $ 0,00226236 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, UPHL son bir saatte +%38,10 değişim gösterdi, 24 saatte +%10,17 ve son 7 günde -%69,42 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Upheaval Finance (UPHL) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 223,35K$ 223,35K $ 223,35K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 3,45M$ 3,45M $ 3,45M Dolaşım Arzı 59,45M 59,45M 59,45M Toplam Arz 919.476.443,5020384 919.476.443,5020384 919.476.443,5020384

Şu anki Upheaval Finance piyasa değeri $ 223,35K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki UPHL arzı 59,45M olup, toplam arzı 919476443.5020384. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 3,45M.