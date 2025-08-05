Upsorber (UP) Nedir?

upsorber aims to be a better store of value through improved game-theory. It allows holders to upsorb (stake) value. In contrast to normal staking, the amount of staking rewards that are paid out is correlated to a function of time that grows super-linearly with the stake length. This means that the protocol incentives holding the token longterm and delaying gratification.

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Upsorber (UP) Kaynağı Resmi Websitesi

Upsorber (UP) Token Ekonomisi

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