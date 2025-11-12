Bugünkü Urim Fiyatı

Bugünkü Urim (URIM) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 21,20 değişim gösterdi. Mevcut URIM / USD dönüşüm oranı URIM başına -- şeklindedir.

Urim, şu anda piyasa değeri açısından $ 28.461 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1000,00M URIM şeklindedir. Son 24 saat içinde URIM, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, URIM, son bir saatte +%1,11 ve son 7 günde -%60,03 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Urim (URIM) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 28,46K$ 28,46K $ 28,46K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 28,46K$ 28,46K $ 28,46K Dolaşım Arzı 1000,00M 1000,00M 1000,00M Toplam Arz 999.999.508,888403 999.999.508,888403 999.999.508,888403

