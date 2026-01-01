Bugünkü USCR Fiyatı

Bugünkü USCR (USCR) fiyatı $ 0,03267372 olup, son 24 saatte % 3,96 değişim gösterdi. Mevcut USCR / USD dönüşüm oranı USCR başına $ 0,03267372 şeklindedir.

USCR, şu anda piyasa değeri açısından $ 32.672.058 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,87M USCR şeklindedir. Son 24 saat içinde USCR, $ 0,03138864 (en düşük) ile $ 0,03500411 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,057751 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00883791 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, USCR, son bir saatte -%0,00 ve son 7 günde -%16,32 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

USCR (USCR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 32,67M$ 32,67M $ 32,67M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 32,67M$ 32,67M $ 32,67M Dolaşım Arzı 999,87M 999,87M 999,87M Toplam Arz 999.873.781,515689 999.873.781,515689 999.873.781,515689

Şu anki USCR piyasa değeri $ 32,67M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki USCR arzı 999,87M olup, toplam arzı 999873781.515689. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 32,67M.