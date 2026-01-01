Bugünkü USDKG Fiyatı

Bugünkü USDKG (USDKG) fiyatı $ 0,99901 olup, son 24 saatte % 0,04 değişim gösterdi. Mevcut USDKG / USD dönüşüm oranı USDKG başına $ 0,99901 şeklindedir.

USDKG, şu anda piyasa değeri açısından $ 49.951.517 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 50,00M USDKG şeklindedir. Son 24 saat içinde USDKG, $ 0,997525 (en düşük) ile $ 1,003 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 1,007 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,99423 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, USDKG, son bir saatte +%0,00 ve son 7 günde -%0,07 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

USDKG (USDKG) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 49,95M$ 49,95M $ 49,95M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 49,95M$ 49,95M $ 49,95M Dolaşım Arzı 50,00M 50,00M 50,00M Toplam Arz 50.000.000,0 50.000.000,0 50.000.000,0

Şu anki USDKG piyasa değeri $ 49,95M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki USDKG arzı 50,00M olup, toplam arzı 50000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 49,95M.