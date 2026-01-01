Bugünkü USTBL Fiyatı

Bugünkü USTBL (USTBL) fiyatı $ 1,042 olup, son 24 saatte % 0,05 değişim gösterdi. Mevcut USTBL / USD dönüşüm oranı USTBL başına $ 1,042 şeklindedir.

USTBL, şu anda piyasa değeri açısından $ 31.875.112 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 30,60M USTBL şeklindedir. Son 24 saat içinde USTBL, $ 1,041 (en düşük) ile $ 1,042 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 1,045 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,04220509 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, USTBL, son bir saatte +%0,06 ve son 7 günde +%0,02 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

USTBL (USTBL) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 31,88M$ 31,88M $ 31,88M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 31,88M$ 31,88M $ 31,88M Dolaşım Arzı 30,60M 30,60M 30,60M Toplam Arz 30.602.151,46 30.602.151,46 30.602.151,46

Şu anki USTBL piyasa değeri $ 31,88M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki USTBL arzı 30,60M olup, toplam arzı 30602151.46. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 31,88M.