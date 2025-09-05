UWU 69 (UWU69) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00160591 - $ 0,00200757
24 sa Düşük $ 0,00160591
24 sa Yüksek $ 0,00200757
Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00231136
En Düşük Fiyat $ 0,00160591
Fiyat Değişimi (1 Sa) +%1,96
Fiyat Değişimi (1 Gün) -%8,26
Fiyat Değişimi (7 G) --

UWU 69 (UWU69) canlı fiyatı $0,00167188. UWU69, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00160591 ve en yüksek $ 0,00200757 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. UWU69 için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00231136, en düşük fiyatı ise $ 0,00160591 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, UWU69 son bir saatte +%1,96 değişim gösterdi, 24 saatte -%8,26 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

UWU 69 (UWU69) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,66M
Hacim (24 Sa) --
Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,66M
Dolaşım Arzı 991,02M
Toplam Arz 991.024.050,952761

Şu anki UWU 69 piyasa değeri $ 1,66M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki UWU69 arzı 991,02M olup, toplam arzı 991024050.952761. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,66M.