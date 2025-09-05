UWU 69 Fiyatı (UWU69)
+%1,96
-%8,26
--
--
UWU 69 (UWU69) canlı fiyatı $0,00167188. UWU69, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00160591 ve en yüksek $ 0,00200757 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. UWU69 için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00231136, en düşük fiyatı ise $ 0,00160591 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, UWU69 son bir saatte +%1,96 değişim gösterdi, 24 saatte -%8,26 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki UWU 69 piyasa değeri $ 1,66M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki UWU69 arzı 991,02M olup, toplam arzı 991024050.952761. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,66M.
Gün içerisinde, UWU 69 / USD fiyat değişimi, $ -0,000150705422384697.
Son 30 gün içerisinde, UWU 69 / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, UWU 69 / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, UWU 69 / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0,000150705422384697
|-%8,26
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
This token has an insane lore and got a great support from community. "Anti kol" token where there is only pure strong community, just vibes and building. From being called "a rug" project, from fud, from hate to community building and getting approved by other people in space growing and leading abstract market of memecoins when every other project kept dumping. It also has a main NFT collection which is top trading on Abstract at the moment which people vibing with.
UWU 69 (UWU69) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. UWU69 tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
