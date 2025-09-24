UXLINK (UXLINK) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00950308 $ 0,00950308 $ 0,00950308 24 sa Düşük $ 0,165906 $ 0,165906 $ 0,165906 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00950308$ 0,00950308 $ 0,00950308 24 sa Yüksek $ 0,165906$ 0,165906 $ 0,165906 Tüm Zamanların En Yükseği $ 3,68$ 3,68 $ 3,68 En Düşük Fiyat $ 0,00950308$ 0,00950308 $ 0,00950308 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%1,85 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%83,89 Fiyat Değişimi (7 G) -%49,10 Fiyat Değişimi (7 G) -%49,10

UXLINK (UXLINK) canlı fiyatı $0,161828. UXLINK, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00950308 ve en yüksek $ 0,165906 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. UXLINK için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 3,68, en düşük fiyatı ise $ 0,00950308 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, UXLINK son bir saatte -%1,85 değişim gösterdi, 24 saatte +%83,89 ve son 7 günde -%49,10 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

UXLINK (UXLINK) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 77,62M$ 77,62M $ 77,62M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 161,82M$ 161,82M $ 161,82M Dolaşım Arzı 479,71M 479,71M 479,71M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki UXLINK piyasa değeri $ 77,62M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki UXLINK arzı 479,71M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 161,82M.