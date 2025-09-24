Bugünkü canlı UXLINK fiyatı 0,161828 USD. UXLINK / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. UXLINK fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.Bugünkü canlı UXLINK fiyatı 0,161828 USD. UXLINK / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. UXLINK fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

UXLINK Hakkında Daha Fazla Bilgi

UXLINK Fiyat Bilgileri

UXLINK Whitepaper

UXLINK Resmi Websitesi

UXLINK Token Ekonomisi

UXLINK Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

UXLINK Logosu

UXLINK Fiyatı (UXLINK)

Listelenmedi

1 UXLINK / USD Canlı Fiyatı:

$0,161365
$0,161365$0,161365
+%83,301D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
UXLINK (UXLINK) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-24 13:54:31 (UTC+8)

UXLINK (UXLINK) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00950308
$ 0,00950308$ 0,00950308
24 sa Düşük
$ 0,165906
$ 0,165906$ 0,165906
24 sa Yüksek

$ 0,00950308
$ 0,00950308$ 0,00950308

$ 0,165906
$ 0,165906$ 0,165906

$ 3,68
$ 3,68$ 3,68

$ 0,00950308
$ 0,00950308$ 0,00950308

-%1,85

+%83,89

-%49,10

-%49,10

UXLINK (UXLINK) canlı fiyatı $0,161828. UXLINK, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00950308 ve en yüksek $ 0,165906 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. UXLINK için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 3,68, en düşük fiyatı ise $ 0,00950308 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, UXLINK son bir saatte -%1,85 değişim gösterdi, 24 saatte +%83,89 ve son 7 günde -%49,10 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

UXLINK (UXLINK) Piyasa Bilgileri

$ 77,62M
$ 77,62M$ 77,62M

--
----

$ 161,82M
$ 161,82M$ 161,82M

479,71M
479,71M 479,71M

1.000.000.000,0
1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki UXLINK piyasa değeri $ 77,62M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki UXLINK arzı 479,71M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 161,82M.

UXLINK (UXLINK) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, UXLINK / USD fiyat değişimi, $ +0,073825.
Son 30 gün içerisinde, UXLINK / USD fiyat değişimi, $ -0,0804410576.
Son 60 gün içerisinde, UXLINK / USD fiyat değişimi, $ -0,0909402155.
Son 90 gün içerisinde, UXLINK / USD fiyat değişimi, $ -0,15526689608768904.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,073825+%83,89
30 Gün$ -0,0804410576-%49,70
60 Gün$ -0,0909402155-%56,19
90 Gün$ -0,15526689608768904-%48,96

UXLINK (UXLINK) Nedir?

UXLINK is a leading user-driven web3 social platform for mass adoption, aiming to be a social DEX and social infrastructure. Different from other one-way, following-only relationships, UXLINK forms two-way, friend-type social relationship, and enables real-time interactions by UXGroup usage scenario. In this litepaper, we outline three key elements of UXLINK missions:

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

UXLINK (UXLINK) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

UXLINK Fiyat Tahmini (USD)

UXLINK (UXLINK) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? UXLINK (UXLINK) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak UXLINK için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

UXLINK fiyat tahminini hemen kontrol edin!

UXLINK Varlığından Yerel Para Birimlerine

UXLINK (UXLINK) Token Ekonomisi

UXLINK (UXLINK) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. UXLINK tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: UXLINK (UXLINK) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü UXLINK (UXLINK) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı UXLINK fiyatı, 0,161828 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
UXLINK / USD güncel fiyatı nedir?
UXLINK / USD güncel fiyatı $ 0,161828. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
UXLINK varlığının piyasa değeri nedir?
UXLINK piyasa değeri $ 77,62M USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki UXLINK arzı nedir?
Dolaşımdaki UXLINK arzı, 479,71M USD.
UXLINK için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
UXLINK, ATH fiyatı olan 3,68 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük UXLINK fiyatı (ATL) nedir?
UXLINK, ATL fiyatı olan 0,00950308 USD değerine düştü.
UXLINK işlem hacmi nedir?
UXLINK için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
UXLINK bu yıl daha da yükselir mi?
UXLINK piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için UXLINK fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-24 13:54:31 (UTC+8)

UXLINK (UXLINK) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
09-23 14:29:00Sektör Haberleri
Kripto Korku Endeksi 43'e Düştü, "Korku" Duygusu Neredeyse Bir Ayın En Yüksek Seviyesine Ulaştı
09-23 04:32:00Sektör Haberleri
Altcoin piyasası momentumu devam edemiyor, "TOTAL3" son 4 günde %6,41 düşüş gösterdi, piyasa yeniden soğuyor
09-22 16:24:00Sektör Haberleri
Son 1 saatte piyasa genelindeki tasfiyeler 1,037 milyar dolara ulaştı, uzun pozisyonlar 1,017 milyar dolar tutarında
09-22 13:03:00Sektör Haberleri
Kripto piyasası genelinde düşüş, Bitcoin 115.000 doların altına indi, ETH, SOL, BNB hepsi %4'ün üzerinde değer kaybetti
09-22 09:43:00Sektör Haberleri
Kripto piyasası zayıf salınımda, bazı güçlü çeşitler geri çekiliyor, Bitcoin $115.000'da zar zor tutuyor
09-21 13:36:00Sektör Haberleri
Altcoin Sezonu Endeksi 79 bildiriyor, dört gün üst üste "Altcoin Sezonu" bölgesinde kalıyor

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.