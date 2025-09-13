Valentine Grok Companion (VALENTINE) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00051933 $ 0,00051933 $ 0,00051933 24 sa Düşük $ 0,00063255 $ 0,00063255 $ 0,00063255 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00051933$ 0,00051933 $ 0,00051933 24 sa Yüksek $ 0,00063255$ 0,00063255 $ 0,00063255 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,01498443$ 0,01498443 $ 0,01498443 En Düşük Fiyat $ 0,00044622$ 0,00044622 $ 0,00044622 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,59 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%8,86 Fiyat Değişimi (7 G) -%3,95 Fiyat Değişimi (7 G) -%3,95

Valentine Grok Companion (VALENTINE) canlı fiyatı $0,00053434. VALENTINE, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00051933 ve en yüksek $ 0,00063255 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. VALENTINE için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,01498443, en düşük fiyatı ise $ 0,00044622 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, VALENTINE son bir saatte +%0,59 değişim gösterdi, 24 saatte -%8,86 ve son 7 günde -%3,95 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Valentine Grok Companion (VALENTINE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 535,40K$ 535,40K $ 535,40K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 535,40K$ 535,40K $ 535,40K Dolaşım Arzı 999,85M 999,85M 999,85M Toplam Arz 999.848.945,476512 999.848.945,476512 999.848.945,476512

Şu anki Valentine Grok Companion piyasa değeri $ 535,40K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki VALENTINE arzı 999,85M olup, toplam arzı 999848945.476512. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 535,40K.