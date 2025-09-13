VALENTINE Hakkında Daha Fazla Bilgi

Valentine Grok Companion Logosu

Valentine Grok Companion Fiyatı (VALENTINE)

Listelenmedi

1 VALENTINE / USD Canlı Fiyatı:

$0,00054819
$0,00054819
-%6,501D
mexc
USD
Valentine Grok Companion (VALENTINE) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-13 11:32:38 (UTC+8)

Valentine Grok Companion (VALENTINE) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00051933
$ 0,00051933
24 sa Düşük
$ 0,00063255
$ 0,00063255
24 sa Yüksek

$ 0,00051933
$ 0,00051933

$ 0,00063255
$ 0,00063255

$ 0,01498443
$ 0,01498443

$ 0,00044622
$ 0,00044622

+%0,59

-%8,86

-%3,95

-%3,95

Valentine Grok Companion (VALENTINE) canlı fiyatı $0,00053434. VALENTINE, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00051933 ve en yüksek $ 0,00063255 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. VALENTINE için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,01498443, en düşük fiyatı ise $ 0,00044622 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, VALENTINE son bir saatte +%0,59 değişim gösterdi, 24 saatte -%8,86 ve son 7 günde -%3,95 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Valentine Grok Companion (VALENTINE) Piyasa Bilgileri

$ 535,40K
$ 535,40K

--
--

$ 535,40K
$ 535,40K

999,85M
999,85M

999.848.945,476512
999.848.945,476512

Şu anki Valentine Grok Companion piyasa değeri $ 535,40K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki VALENTINE arzı 999,85M olup, toplam arzı 999848945.476512. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 535,40K.

Valentine Grok Companion (VALENTINE) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Valentine Grok Companion / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Valentine Grok Companion / USD fiyat değişimi, $ -0,0003950515.
Son 60 gün içerisinde, Valentine Grok Companion / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Valentine Grok Companion / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%8,86
30 Gün$ -0,0003950515-%73,93
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Valentine Grok Companion (VALENTINE) Nedir?

Valentine the AI grok companion

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Valentine Grok Companion (VALENTINE) Kaynağı

Resmi Websitesi

Valentine Grok Companion Fiyat Tahmini (USD)

Valentine Grok Companion (VALENTINE) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Valentine Grok Companion (VALENTINE) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Valentine Grok Companion için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Valentine Grok Companion fiyat tahminini hemen kontrol edin!

VALENTINE Varlığından Yerel Para Birimlerine

Valentine Grok Companion (VALENTINE) Token Ekonomisi

Valentine Grok Companion (VALENTINE) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. VALENTINE tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Valentine Grok Companion (VALENTINE) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Valentine Grok Companion (VALENTINE) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı VALENTINE fiyatı, 0,00053434 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
VALENTINE / USD güncel fiyatı nedir?
VALENTINE / USD güncel fiyatı $ 0,00053434. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Valentine Grok Companion varlığının piyasa değeri nedir?
VALENTINE piyasa değeri $ 535,40K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki VALENTINE arzı nedir?
Dolaşımdaki VALENTINE arzı, 999,85M USD.
VALENTINE için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
VALENTINE, ATH fiyatı olan 0,01498443 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük VALENTINE fiyatı (ATL) nedir?
VALENTINE, ATL fiyatı olan 0,00044622 USD değerine düştü.
VALENTINE işlem hacmi nedir?
VALENTINE için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
VALENTINE bu yıl daha da yükselir mi?
VALENTINE piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için VALENTINE fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-13 11:32:38 (UTC+8)

Valentine Grok Companion (VALENTINE) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
09-12 17:13:00Sektör Haberleri
SOL ve BNB Piyasa Değerleri Yeni Tüm Zamanların En Yüksek Seviyelerine Ulaştı, Toplam Kripto Para Piyasa Değeri 4,117 Trilyon Dolara Yükseldi
09-12 16:35:00Sektör Haberleri
Altcoin Sezonu Endeksi 90 günlük yüksek seviyesini koruyor, bugün 66'ya yükseldi
09-12 11:52:00Sektör Haberleri
Bitcoin kısaca 116.000 $ seviyesini aştı, Ethereum 4.500 $ seviyesini aştı, SOL 230 $ seviyesini aştı
09-12 11:44:00Sektör Haberleri
Galaxy Digital執行長：市場正進入「SOL季」，市場動能和監管信號有利於Solana發展
09-12 10:11:00Sektör Haberleri
REX-Osprey DOGE ETF 再次延遲至下週中
09-11 22:05:00Sektör Haberleri
美國8月未經調整CPI年率錄得2.9%，符合市場預期

