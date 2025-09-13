VALENTINE Hakkında Daha Fazla Bilgi

Valentine Michael Smith Logosu

Valentine Michael Smith Fiyatı (VALENTINE)

Listelenmedi

1 VALENTINE / USD Canlı Fiyatı:

--
----
-%1,401D
USD
Valentine Michael Smith (VALENTINE) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-13 11:33:44 (UTC+8)

Valentine Michael Smith (VALENTINE) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00002083
$ 0,00002083$ 0,00002083
24 sa Düşük
$ 0,00002114
$ 0,00002114$ 0,00002114
24 sa Yüksek

$ 0,00002083
$ 0,00002083$ 0,00002083

$ 0,00002114
$ 0,00002114$ 0,00002114

$ 0,00057746
$ 0,00057746$ 0,00057746

$ 0,00002052
$ 0,00002052$ 0,00002052

--

-%1,41

-%14,43

-%14,43

Valentine Michael Smith (VALENTINE) canlı fiyatı $0,00002083. VALENTINE, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00002083 ve en yüksek $ 0,00002114 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. VALENTINE için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00057746, en düşük fiyatı ise $ 0,00002052 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, VALENTINE son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte -%1,41 ve son 7 günde -%14,43 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Valentine Michael Smith (VALENTINE) Piyasa Bilgileri

$ 19,26K
$ 19,26K$ 19,26K

--
----

$ 19,26K
$ 19,26K$ 19,26K

924,30M
924,30M 924,30M

924.297.580,4520833
924.297.580,4520833 924.297.580,4520833

Şu anki Valentine Michael Smith piyasa değeri $ 19,26K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki VALENTINE arzı 924,30M olup, toplam arzı 924297580.4520833. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 19,26K.

Valentine Michael Smith (VALENTINE) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Valentine Michael Smith / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Valentine Michael Smith / USD fiyat değişimi, $ -0,0000135846.
Son 60 gün içerisinde, Valentine Michael Smith / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Valentine Michael Smith / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%1,41
30 Gün$ -0,0000135846-%65,21
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Valentine Michael Smith (VALENTINE) Nedir?

Valentine Michael Smith, the iconic protagonist of Robert A. Heinlein’s *Stranger in a Strange Land* (1961), inspires the Valentine token on Ethereum. This is the book from where the name GROK (The AI of X) comes from. Now, the new GROK feature are companions, which are characters that you can interact to and it's not just a text. The new character made by Elon is made from Valentine Michael Smith!

Valentine Michael Smith (VALENTINE) Kaynağı

Resmi Websitesi

Valentine Michael Smith Fiyat Tahmini (USD)

Valentine Michael Smith (VALENTINE) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Valentine Michael Smith (VALENTINE) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Valentine Michael Smith için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Valentine Michael Smith fiyat tahminini hemen kontrol edin!

VALENTINE Varlığından Yerel Para Birimlerine

Valentine Michael Smith (VALENTINE) Token Ekonomisi

Valentine Michael Smith (VALENTINE) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. VALENTINE tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Valentine Michael Smith (VALENTINE) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Valentine Michael Smith (VALENTINE) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı VALENTINE fiyatı, 0,00002083 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
VALENTINE / USD güncel fiyatı nedir?
VALENTINE / USD güncel fiyatı $ 0,00002083. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Valentine Michael Smith varlığının piyasa değeri nedir?
VALENTINE piyasa değeri $ 19,26K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki VALENTINE arzı nedir?
Dolaşımdaki VALENTINE arzı, 924,30M USD.
VALENTINE için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
VALENTINE, ATH fiyatı olan 0,00057746 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük VALENTINE fiyatı (ATL) nedir?
VALENTINE, ATL fiyatı olan 0,00002052 USD değerine düştü.
VALENTINE işlem hacmi nedir?
VALENTINE için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
VALENTINE bu yıl daha da yükselir mi?
VALENTINE piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için VALENTINE fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-13 11:33:44 (UTC+8)

Valentine Michael Smith (VALENTINE) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
09-12 17:13:00Sektör Haberleri
SOL ve BNB Piyasa Değerleri Yeni Tüm Zamanların En Yüksek Seviyelerine Ulaştı, Toplam Kripto Para Piyasa Değeri 4,117 Trilyon Dolara Yükseldi
09-12 16:35:00Sektör Haberleri
Altcoin Sezonu Endeksi 90 günlük yüksek seviyesini koruyor, bugün 66'ya yükseldi
09-12 11:52:00Sektör Haberleri
Bitcoin kısaca 116.000 $ seviyesini aştı, Ethereum 4.500 $ seviyesini aştı, SOL 230 $ seviyesini aştı
09-12 11:44:00Sektör Haberleri
Galaxy Digital執行長：市場正進入「SOL季」，市場動能和監管信號有利於Solana發展
09-12 10:11:00Sektör Haberleri
REX-Osprey DOGE ETF 再次延遲至下週中
09-11 22:05:00Sektör Haberleri
美國8月未經調整CPI年率錄得2.9%，符合市場預期

