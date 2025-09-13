Valentine Michael Smith (VALENTINE) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00002083 $ 0,00002083 $ 0,00002083 24 sa Düşük $ 0,00002114 $ 0,00002114 $ 0,00002114 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00002083$ 0,00002083 $ 0,00002083 24 sa Yüksek $ 0,00002114$ 0,00002114 $ 0,00002114 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00057746$ 0,00057746 $ 0,00057746 En Düşük Fiyat $ 0,00002052$ 0,00002052 $ 0,00002052 Fiyat Değişimi (1 Sa) -- Fiyat Değişimi (1 Gün) -%1,41 Fiyat Değişimi (7 G) -%14,43 Fiyat Değişimi (7 G) -%14,43

Valentine Michael Smith (VALENTINE) canlı fiyatı $0,00002083. VALENTINE, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00002083 ve en yüksek $ 0,00002114 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. VALENTINE için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00057746, en düşük fiyatı ise $ 0,00002052 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, VALENTINE son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte -%1,41 ve son 7 günde -%14,43 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Valentine Michael Smith (VALENTINE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 19,26K$ 19,26K $ 19,26K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 19,26K$ 19,26K $ 19,26K Dolaşım Arzı 924,30M 924,30M 924,30M Toplam Arz 924.297.580,4520833 924.297.580,4520833 924.297.580,4520833

Şu anki Valentine Michael Smith piyasa değeri $ 19,26K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki VALENTINE arzı 924,30M olup, toplam arzı 924297580.4520833. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 19,26K.