Bugünkü ValidNet Fiyatı

Bugünkü ValidNet (VAT) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 0,12 değişim gösterdi. Mevcut VAT / USD dönüşüm oranı VAT başına $ 0 şeklindedir.

ValidNet, şu anda piyasa değeri açısından $ 8.436,39 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 600,00M VAT şeklindedir. Son 24 saat içinde VAT, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00783527 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, VAT, son bir saatte -- ve son 7 günde +%2,44 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

ValidNet (VAT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 8,44K$ 8,44K $ 8,44K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 14,06K$ 14,06K $ 14,06K Dolaşım Arzı 600,00M 600,00M 600,00M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki ValidNet piyasa değeri $ 8,44K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki VAT arzı 600,00M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 14,06K.