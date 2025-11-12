Bugünkü VALOR Fiyatı

Bugünkü VALOR (VALOR) fiyatı $ 0,00537285 olup, son 24 saatte % 29,26 değişim gösterdi. Mevcut VALOR / USD dönüşüm oranı VALOR başına $ 0,00537285 şeklindedir.

VALOR, şu anda piyasa değeri açısından $ 5.373.097 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1000,00M VALOR şeklindedir. Son 24 saat içinde VALOR, $ 0,00520376 (en düşük) ile $ 0,00771473 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,01499322 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00356488 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, VALOR, son bir saatte -%1,48 ve son 7 günde -%35,53 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

VALOR (VALOR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 5,37M$ 5,37M $ 5,37M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 5,37M$ 5,37M $ 5,37M Dolaşım Arzı 1000,00M 1000,00M 1000,00M Toplam Arz 999.996.171,86273 999.996.171,86273 999.996.171,86273

Şu anki VALOR piyasa değeri $ 5,37M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki VALOR arzı 1000,00M olup, toplam arzı 999996171.86273. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 5,37M.