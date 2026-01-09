Bugünkü VampCatCoin Fiyatı

Bugünkü VampCatCoin (VCC) fiyatı $ 0,00028588 olup, son 24 saatte % 8,41 değişim gösterdi. Mevcut VCC / USD dönüşüm oranı VCC başına $ 0,00028588 şeklindedir.

VampCatCoin, şu anda piyasa değeri açısından $ 285.260 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 997,82M VCC şeklindedir. Son 24 saat içinde VCC, $ 0,00026182 (en düşük) ile $ 0,00029351 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00509612 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00022898 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, VCC, son bir saatte -%0,82 ve son 7 günde -%34,60 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

VampCatCoin (VCC) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 285,26K$ 285,26K $ 285,26K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 285,26K$ 285,26K $ 285,26K Dolaşım Arzı 997,82M 997,82M 997,82M Toplam Arz 997.824.074,873375 997.824.074,873375 997.824.074,873375

Şu anki VampCatCoin piyasa değeri $ 285,26K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki VCC arzı 997,82M olup, toplam arzı 997824074.873375. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 285,26K.