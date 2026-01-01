Bugünkü Vault Fiyatı

Bugünkü Vault (V) fiyatı $ 0,114379 olup, son 24 saatte % 2,54 değişim gösterdi. Mevcut V / USD dönüşüm oranı V başına $ 0,114379 şeklindedir.

Vault, şu anda piyasa değeri açısından $ 11.455.105 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 100,00M V şeklindedir. Son 24 saat içinde V, $ 0,111289 (en düşük) ile $ 0,116419 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,119217 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,094342 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, V, son bir saatte -%0,06 ve son 7 günde +%4,01 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Vault (V) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 11,46M$ 11,46M $ 11,46M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 11,46M$ 11,46M $ 11,46M Dolaşım Arzı 100,00M 100,00M 100,00M Toplam Arz 99.999.727,698352 99.999.727,698352 99.999.727,698352

Şu anki Vault piyasa değeri $ 11,46M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki V arzı 100,00M olup, toplam arzı 99999727.698352. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 11,46M.