Bugünkü VCHAT Token Fiyatı

Bugünkü VCHAT Token (VCT) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 0,82 değişim gösterdi. Mevcut VCT / USD dönüşüm oranı VCT başına $ 0 şeklindedir.

VCHAT Token, şu anda piyasa değeri açısından $ 1.093.876 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 28,00B VCT şeklindedir. Son 24 saat içinde VCT, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,898616 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, VCT, son bir saatte -%0,26 ve son 7 günde +%7,93 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

VCHAT Token (VCT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,09M$ 1,09M $ 1,09M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,09M$ 1,09M $ 1,09M Dolaşım Arzı 28,00B 28,00B 28,00B Toplam Arz 28.000.000.000,0 28.000.000.000,0 28.000.000.000,0

Şu anki VCHAT Token piyasa değeri $ 1,09M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki VCT arzı 28,00B olup, toplam arzı 28000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,09M.