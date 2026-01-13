Bugünkü VentureMind AI Fiyatı

Bugünkü VentureMind AI (VNTR) fiyatı $ 0,00056594 olup, son 24 saatte % 1,47 değişim gösterdi. Mevcut VNTR / USD dönüşüm oranı VNTR başına $ 0,00056594 şeklindedir.

VentureMind AI, şu anda piyasa değeri açısından $ 282.965 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 499,99M VNTR şeklindedir. Son 24 saat içinde VNTR, $ 0,00054513 (en düşük) ile $ 0,00057484 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,04296034 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00033162 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, VNTR, son bir saatte -%0,60 ve son 7 günde +%8,37 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

VentureMind AI (VNTR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 282,97K$ 282,97K $ 282,97K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 282,97K$ 282,97K $ 282,97K Dolaşım Arzı 499,99M 499,99M 499,99M Toplam Arz 499.991.613,0112517 499.991.613,0112517 499.991.613,0112517

Şu anki VentureMind AI piyasa değeri $ 282,97K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki VNTR arzı 499,99M olup, toplam arzı 499991613.0112517. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 282,97K.