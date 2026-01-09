Bugünkü Vernus Fiyatı

Bugünkü Vernus (VER) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 6,12 değişim gösterdi. Mevcut VER / USD dönüşüm oranı VER başına $ 0 şeklindedir.

Vernus, şu anda piyasa değeri açısından $ 18.104,9 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,88M VER şeklindedir. Son 24 saat içinde VER, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, VER, son bir saatte +%0,37 ve son 7 günde -%6,70 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Vernus (VER) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 18,10K$ 18,10K $ 18,10K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 18,10K$ 18,10K $ 18,10K Dolaşım Arzı 999,88M 999,88M 999,88M Toplam Arz 999.879.712,755127 999.879.712,755127 999.879.712,755127

Şu anki Vernus piyasa değeri $ 18,10K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki VER arzı 999,88M olup, toplam arzı 999879712.755127. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 18,10K.