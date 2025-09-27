Verse (VERSE) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: 24 sa Düşük $ 0,000063 24 sa Yüksek $ 0,00007391 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00779169 En Düşük Fiyat $ 0,00003846 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,58 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%9,73 Fiyat Değişimi (7 G) +%7,38

Verse (VERSE) canlı fiyatı $0,00007051. VERSE, son 24 saat içinde en düşük $ 0,000063 ve en yüksek $ 0,00007391 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. VERSE için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00779169, en düşük fiyatı ise $ 0,00003846 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, VERSE son bir saatte -%0,58 değişim gösterdi, 24 saatte +%9,73 ve son 7 günde +%7,38 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Verse (VERSE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 2,98M Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 13,73M Dolaşım Arzı 42,27B Toplam Arz 194.389.654.201,0

Şu anki Verse piyasa değeri $ 2,98M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki VERSE arzı 42,27B olup, toplam arzı 194389654201.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 13,73M.