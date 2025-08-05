Vesta Finance (VSTA) Nedir?

Vesta Finance is a multi-collateral lending protocol on Arbitrum. Users will be able to deposit ETH, renBTC, and gOHM (more in the future) and mint VST (Vesta Stable) - a USD-pegged stablecoin.

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Vesta Finance (VSTA) Kaynağı Resmi Websitesi

Vesta Finance (VSTA) Token Ekonomisi

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