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Vesta Finance Fiyatı (VSTA)

Listelenmedi

Vesta Finance (VSTA) Canlı Fiyat Grafiği

$0,04188545
$0,04188545$0,04188545
%0,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Vesta Finance (VSTA) Fiyatı

Vesta Finance (VSTA), şu anda 0,04188545 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 940,01K USD piyasa değerine sahiptir. VSTA / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Vesta Finance Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
--
Vesta Finance 24 saatlik fiyat değişimi
22,44M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Vesta Finance (VSTA) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Vesta Finance / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Vesta Finance / USD fiyat değişimi, $ +0,0165001489.
Son 60 gün içerisinde, Vesta Finance / USD fiyat değişimi, $ +0,0153928819.
Son 90 gün içerisinde, Vesta Finance / USD fiyat değişimi, $ +0,01962599726699772.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0--
30 Gün$ +0,0165001489+%39,39
60 Gün$ +0,0153928819+%36,75
90 Gün$ +0,01962599726699772+%88,17

Vesta Finance (VSTA) Fiyat Analizi

En güncel Vesta Finance fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 6,47
$ 6,47$ 6,47

--

--

-%9,39

Vesta Finance (VSTA) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 940,01K
$ 940,01K$ 940,01K

--
----

22,44M
22,44M 22,44M

Vesta Finance (VSTA) Nedir?

Vesta Finance is a multi-collateral lending protocol on Arbitrum. Users will be able to deposit ETH, renBTC, and gOHM (more in the future) and mint VST (Vesta Stable) - a USD-pegged stablecoin.

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Vesta Finance (VSTA) Kaynağı

Resmi Websitesi

Vesta Finance (VSTA) Token Ekonomisi

Vesta Finance (VSTA) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. VSTA tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

VSTA Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 VSTA / VND
1.102,21561675
1 VSTA / AUD
A$0,064503593
1 VSTA / GBP
0,0314140875
1 VSTA / EUR
0,036021487
1 VSTA / USD
$0,04188545
1 VSTA / MYR
RM0,1771754535
1 VSTA / TRY
1,703062397
1 VSTA / JPY
¥6,15716115
1 VSTA / ARS
ARS$57,1422251625
1 VSTA / RUB
3,343296619
1 VSTA / INR
3,682568764
1 VSTA / IDR
Rp686,646611448
1 VSTA / KRW
58,013023668
1 VSTA / PHP
2,4004551395
1 VSTA / EGP
￡E.2,028931198
1 VSTA / BRL
R$0,2307888295
1 VSTA / CAD
C$0,0573830665
1 VSTA / BDT
5,100810101
1 VSTA / NGN
63,8497611255
1 VSTA / UAH
1,747460974
1 VSTA / VES
Bs5,23568125
1 VSTA / CLP
$40,41945925
1 VSTA / PKR
Rs11,9059391625
1 VSTA / KZT
22,6160487275
1 VSTA / THB
฿1,356250871
1 VSTA / TWD
NT$1,251537246
1 VSTA / AED
د.إ0,1537196015
1 VSTA / CHF
Fr0,03350836
1 VSTA / HKD
HK$0,328381928
1 VSTA / MAD
.د.م0,379482177
1 VSTA / MXN
$0,789959587
1 VSTA / PLN
0,1545573105
1 VSTA / RON
лв0,183458271
1 VSTA / SEK
kr0,4050323015
1 VSTA / BGN
лв0,070367556
1 VSTA / HUF
Ft14,458019631
1 VSTA / CZK
0,8900658125
1 VSTA / KWD
د.ك0,01277506225
1 VSTA / ILS
0,1428293845