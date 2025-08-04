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Veterans for the Cause Fiyatı (VETS)

Listelenmedi

Veterans for the Cause (VETS) Canlı Fiyat Grafiği

$0,04847145
$0,04847145$0,04847145
+%1,501D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Veterans for the Cause (VETS) Fiyatı

Veterans for the Cause (VETS), şu anda 0,04847145 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 4,85M USD piyasa değerine sahiptir. VETS / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Veterans for the Cause Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%1,58
Veterans for the Cause 24 saatlik fiyat değişimi
100,00M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Veterans for the Cause (VETS) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Veterans for the Cause / USD fiyat değişimi, $ +0,00075304.
Son 30 gün içerisinde, Veterans for the Cause / USD fiyat değişimi, $ -0,0055984960.
Son 60 gün içerisinde, Veterans for the Cause / USD fiyat değişimi, $ -0,0118693736.
Son 90 gün içerisinde, Veterans for the Cause / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00075304+%1,58
30 Gün$ -0,0055984960-%11,55
60 Gün$ -0,0118693736-%24,48
90 Gün$ 0--

Veterans for the Cause (VETS) Fiyat Analizi

En güncel Veterans for the Cause fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,04595997
$ 0,04595997$ 0,04595997

$ 0,04876131
$ 0,04876131$ 0,04876131

$ 0,073523
$ 0,073523$ 0,073523

--

+%1,58

-%5,28

Veterans for the Cause (VETS) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 4,85M
$ 4,85M$ 4,85M

--
----

100,00M
100,00M 100,00M

Veterans for the Cause (VETS) Nedir?

Vets for the Cause (VETS) is a Solana-based token designed to support military veterans through blockchain-enabled charitable giving. A 4% transfer fee is applied to all transactions; proceeds are allocated to community programs, outreach efforts, and nonprofit donations. VETS serves as a transparent and utility-driven mechanism for delivering meaningful, long-term support to veteran-focused initiatives.

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Veterans for the Cause (VETS) Kaynağı

Resmi Websitesi

Veterans for the Cause (VETS) Token Ekonomisi

Veterans for the Cause (VETS) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. VETS tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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VETS Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 VETS / VND
1.275,52620675
1 VETS / AUD
A$0,074646033
1 VETS / GBP
0,0363535875
1 VETS / EUR
0,041685447
1 VETS / USD
$0,04847145
1 VETS / MYR
RM0,2050342335
1 VETS / TRY
1,9713338715
1 VETS / JPY
¥7,12530315
1 VETS / ARS
ARS$66,1271756625
1 VETS / RUB
3,8704452825
1 VETS / INR
4,249007307
1 VETS / IDR
Rp794,613807288
1 VETS / KRW
66,9492514545
1 VETS / PHP
2,7769293705
1 VETS / EGP
￡E.2,347957038
1 VETS / BRL
R$0,267562404
1 VETS / CAD
C$0,0664058865
1 VETS / BDT
5,902853181
1 VETS / NGN
73,8893936655
1 VETS / UAH
2,022228894
1 VETS / VES
Bs5,96198835
1 VETS / CLP
$46,8234207
1 VETS / PKR
Rs13,738747788
1 VETS / KZT
26,1721594275
1 VETS / THB
฿1,57047498
1 VETS / TWD
NT$1,44444921
1 VETS / AED
د.إ0,1778902215
1 VETS / CHF
Fr0,03877716
1 VETS / HKD
HK$0,3805008825
1 VETS / MAD
.د.م0,439151337
1 VETS / MXN
$0,910293831
1 VETS / PLN
0,1788596505
1 VETS / RON
лв0,212304951
1 VETS / SEK
kr0,4677494925
1 VETS / BGN
лв0,0819167505
1 VETS / HUF
Ft16,6678775115
1 VETS / CZK
1,0280794545
1 VETS / KWD
د.ك0,01478379225
1 VETS / ILS
0,16480293