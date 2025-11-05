Vibing Cat Coin (VIBECOIN) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00026331 $ 0,00026331 $ 0,00026331 24 sa Düşük $ 0,0003683 $ 0,0003683 $ 0,0003683 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00026331$ 0,00026331 $ 0,00026331 24 sa Yüksek $ 0,0003683$ 0,0003683 $ 0,0003683 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00210965$ 0,00210965 $ 0,00210965 En Düşük Fiyat $ 0,00007988$ 0,00007988 $ 0,00007988 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%5,63 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%10,40 Fiyat Değişimi (7 G) -%6,45 Fiyat Değişimi (7 G) -%6,45

Vibing Cat Coin (VIBECOIN) canlı fiyatı $0,00028511. VIBECOIN, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00026331 ve en yüksek $ 0,0003683 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. VIBECOIN için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00210965, en düşük fiyatı ise $ 0,00007988 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, VIBECOIN son bir saatte +%5,63 değişim gösterdi, 24 saatte -%10,40 ve son 7 günde -%6,45 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Vibing Cat Coin (VIBECOIN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 283,84K$ 283,84K $ 283,84K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 283,84K$ 283,84K $ 283,84K Dolaşım Arzı 999,62M 999,62M 999,62M Toplam Arz 999.621.463,2683163 999.621.463,2683163 999.621.463,2683163

Şu anki Vibing Cat Coin piyasa değeri $ 283,84K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki VIBECOIN arzı 999,62M olup, toplam arzı 999621463.2683163. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 283,84K.