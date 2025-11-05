BorsaDEX+
Bugünkü canlı Vibing Cat Coin fiyatı 0,00028511 USD. VIBECOIN / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. VIBECOIN fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

VIBECOIN Hakkında Daha Fazla Bilgi

VIBECOIN Fiyat Bilgileri

VIBECOIN Nedir

VIBECOIN Resmi Websitesi

VIBECOIN Token Ekonomisi

VIBECOIN Fiyat Tahmini

Vibing Cat Coin Logosu

Vibing Cat Coin Fiyatı (VIBECOIN)

Listelenmedi

1 VIBECOIN / USD Canlı Fiyatı:

$0,00028509
-%10,401D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
Vibing Cat Coin (VIBECOIN) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-05 14:17:43 (UTC+8)

Vibing Cat Coin (VIBECOIN) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00026331
24 sa Düşük
$ 0,0003683
24 sa Yüksek

$ 0,00026331
$ 0,0003683
$ 0,00210965
$ 0,00007988
+%5,63

-%10,40

-%6,45

-%6,45

Vibing Cat Coin (VIBECOIN) canlı fiyatı $0,00028511. VIBECOIN, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00026331 ve en yüksek $ 0,0003683 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. VIBECOIN için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00210965, en düşük fiyatı ise $ 0,00007988 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, VIBECOIN son bir saatte +%5,63 değişim gösterdi, 24 saatte -%10,40 ve son 7 günde -%6,45 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Vibing Cat Coin (VIBECOIN) Piyasa Bilgileri

$ 283,84K
--
$ 283,84K
999,62M
999.621.463,2683163
Şu anki Vibing Cat Coin piyasa değeri $ 283,84K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki VIBECOIN arzı 999,62M olup, toplam arzı 999621463.2683163. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 283,84K.

Vibing Cat Coin (VIBECOIN) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Vibing Cat Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Vibing Cat Coin / USD fiyat değişimi, $ -0,0001892037.
Son 60 gün içerisinde, Vibing Cat Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Vibing Cat Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%10,40
30 Gün$ -0,0001892037-%66,36
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Vibing Cat Coin (VIBECOIN) Nedir?

Vibing Cat Coin

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Vibing Cat Coin (VIBECOIN) Kaynağı

Resmi Websitesi

Vibing Cat Coin Fiyat Tahmini (USD)

Vibing Cat Coin (VIBECOIN) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Vibing Cat Coin (VIBECOIN) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Vibing Cat Coin için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Vibing Cat Coin fiyat tahminini hemen kontrol edin!

VIBECOIN Varlığından Yerel Para Birimlerine

Vibing Cat Coin (VIBECOIN) Token Ekonomisi

Vibing Cat Coin (VIBECOIN) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. VIBECOIN tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Vibing Cat Coin (VIBECOIN) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Vibing Cat Coin (VIBECOIN) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı VIBECOIN fiyatı, 0,00028511 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
VIBECOIN / USD güncel fiyatı nedir?
VIBECOIN / USD güncel fiyatı $ 0,00028511. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Vibing Cat Coin varlığının piyasa değeri nedir?
VIBECOIN piyasa değeri $ 283,84K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki VIBECOIN arzı nedir?
Dolaşımdaki VIBECOIN arzı, 999,62M USD.
VIBECOIN için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
VIBECOIN, ATH fiyatı olan 0,00210965 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük VIBECOIN fiyatı (ATL) nedir?
VIBECOIN, ATL fiyatı olan 0,00007988 USD değerine düştü.
VIBECOIN işlem hacmi nedir?
VIBECOIN için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
VIBECOIN bu yıl daha da yükselir mi?
VIBECOIN piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için VIBECOIN fiyat tahminine göz atın.
Vibing Cat Coin (VIBECOIN) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
11-04 17:22:15Sektör Haberleri
Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi 21'e Düştü, Piyasa "Aşırı Korku" Durumuna Girdi
11-04 15:40:43Sektör Haberleri
Gizlilik sektörü tokenleri yükselmeye devam ediyor, DASH 24 saatte %45'in üzerinde arttı
11-04 13:21:37Sektör Haberleri
Son 24 saatte piyasa genelindeki likidasyonlar 1,2 milyar doları aştı, 320.000'den fazla trader likide edildi
11-04 05:28:00Sektör Haberleri
Geçen hafta, dijital varlık yatırım ürünleri 360 milyon dolarlık net çıkış yaşarken, Bitcoin çıkışları 946 milyon dolara ulaştı
11-04 03:53:00Sektör Haberleri
美國現貨以太坊 ETF 上週淨流入 1480 萬美元，交易量達到 100 億美元
11-03 17:18:56Sektör Haberleri
數據：10月DEX現貨交易量創歷史新高，CEX現貨交易量達到今年1月以來最高水平

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

