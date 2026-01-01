Bugünkü VICE Fiyatı

Bugünkü VICE (VICE) fiyatı $ 0,00119893 olup, son 24 saatte % 2,49 değişim gösterdi. Mevcut VICE / USD dönüşüm oranı VICE başına $ 0,00119893 şeklindedir.

VICE, şu anda piyasa değeri açısından $ 941.499 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 785,28M VICE şeklindedir. Son 24 saat içinde VICE, $ 0,00113109 (en düşük) ile $ 0,00123642 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,097177 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00111872 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, VICE, son bir saatte +%0,00 ve son 7 günde -%7,67 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

VICE (VICE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 941,50K$ 941,50K $ 941,50K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,20M$ 1,20M $ 1,20M Dolaşım Arzı 785,28M 785,28M 785,28M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki VICE piyasa değeri $ 941,50K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki VICE arzı 785,28M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,20M.