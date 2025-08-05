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VNX British Pound Fiyatı (VGBP)

Listelenmedi

VNX British Pound (VGBP) Canlı Fiyat Grafiği

$1.33
$1.33$1.33
+0.10%1D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü VNX British Pound (VGBP) Fiyatı

VNX British Pound (VGBP), şu anda 1.33 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 609.39K USD piyasa değerine sahiptir. VGBP / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

VNX British Pound Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+0.10%
VNX British Pound 24 saatlik fiyat değişimi
458.57K USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında VNX British Pound (VGBP) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, VNX British Pound / USD fiyat değişimi, $ +0.00129412.
Son 30 gün içerisinde, VNX British Pound / USD fiyat değişimi, $ -0.0339958640.
Son 60 gün içerisinde, VNX British Pound / USD fiyat değişimi, $ -0.0283988250.
Son 90 gün içerisinde, VNX British Pound / USD fiyat değişimi, $ -0.0069777113091506.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0.00129412+0.10%
30 Gün$ -0.0339958640-2.55%
60 Gün$ -0.0283988250-2.13%
90 Gün$ -0.0069777113091506-0.52%

VNX British Pound (VGBP) Fiyat Analizi

En güncel VNX British Pound fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 1.33
$ 1.33$ 1.33

$ 1.33
$ 1.33$ 1.33

$ 1.63
$ 1.63$ 1.63

-0.01%

+0.10%

-1.84%

VNX British Pound (VGBP) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 609.39K
$ 609.39K$ 609.39K

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458.57K
458.57K 458.57K

VNX British Pound (VGBP) Nedir?

VNX British Pound (VGBP) is a multichain token referencing British Pound from an issuer licensed under the Blockchain act in Liechtenstein. Each VGBP is backed 1:1 by GBP reserves held in banks in Switzerland and Liechtenstein. Information about the reserves and independent audits is publicly available at https://vnx.li/transparency/. Being referenced to traditional currency, VNX British Pound offers a traditional asset in the digital form. This is a more stable and reliable instrument for the operations in the crypto market.

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VNX British Pound (VGBP) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

VNX British Pound (VGBP) Token Ekonomisi

VNX British Pound (VGBP) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. VGBP tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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VGBP Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 VGBP / VND
34,998.95
1 VGBP / AUD
A$2.0482
1 VGBP / GBP
0.9975
1 VGBP / EUR
1.1438
1 VGBP / USD
$1.33
1 VGBP / MYR
RM5.6259
1 VGBP / TRY
54.0778
1 VGBP / JPY
¥195.51
1 VGBP / ARS
ARS$1,814.4525
1 VGBP / RUB
106.1606
1 VGBP / INR
116.9336
1 VGBP / IDR
Rp21,803.2752
1 VGBP / KRW
1,842.1032
1 VGBP / PHP
76.2223
1 VGBP / EGP
￡E.64.4252
1 VGBP / BRL
R$7.3283
1 VGBP / CAD
C$1.8221
1 VGBP / BDT
161.9674
1 VGBP / NGN
2,027.4387
1 VGBP / UAH
55.4876
1 VGBP / VES
Bs166.25
1 VGBP / CLP
$1,283.45
1 VGBP / PKR
Rs378.0525
1 VGBP / KZT
718.1335
1 VGBP / THB
฿43.0654
1 VGBP / TWD
NT$39.7404
1 VGBP / AED
د.إ4.8811
1 VGBP / CHF
Fr1.064
1 VGBP / HKD
HK$10.4272
1 VGBP / MAD
.د.م12.0498
1 VGBP / MXN
$25.0838
1 VGBP / PLN
4.9077
1 VGBP / RON
лв5.8254
1 VGBP / SEK
kr12.8611
1 VGBP / BGN
лв2.2344
1 VGBP / HUF
Ft459.0894
1 VGBP / CZK
28.2625
1 VGBP / KWD
د.ك0.40565
1 VGBP / ILS
4.5353