VNX British Pound (VGBP) Nedir?

VNX British Pound (VGBP) is a multichain token referencing British Pound from an issuer licensed under the Blockchain act in Liechtenstein. Each VGBP is backed 1:1 by GBP reserves held in banks in Switzerland and Liechtenstein. Information about the reserves and independent audits is publicly available at https://vnx.li/transparency/. Being referenced to traditional currency, VNX British Pound offers a traditional asset in the digital form. This is a more stable and reliable instrument for the operations in the crypto market.

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VNX British Pound (VGBP) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

VNX British Pound (VGBP) Token Ekonomisi

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