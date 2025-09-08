Vouch (VOUCH) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00000923 $ 0,00000923 $ 0,00000923 24 sa Düşük $ 0,00001726 $ 0,00001726 $ 0,00001726 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00000923$ 0,00000923 $ 0,00000923 24 sa Yüksek $ 0,00001726$ 0,00001726 $ 0,00001726 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00001632$ 0,00001632 $ 0,00001632 En Düşük Fiyat $ 0,00000841$ 0,00000841 $ 0,00000841 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%8,39 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%83,91 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Vouch (VOUCH) canlı fiyatı $0,00001727. VOUCH, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00000923 ve en yüksek $ 0,00001726 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. VOUCH için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00001632, en düşük fiyatı ise $ 0,00000841 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, VOUCH son bir saatte +%8,39 değişim gösterdi, 24 saatte +%83,91 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Vouch (VOUCH) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,70M$ 1,70M $ 1,70M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,70M$ 1,70M $ 1,70M Dolaşım Arzı 98,60B 98,60B 98,60B Toplam Arz 98.603.572.491,51901 98.603.572.491,51901 98.603.572.491,51901

Şu anki Vouch piyasa değeri $ 1,70M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki VOUCH arzı 98,60B olup, toplam arzı 98603572491.51901. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,70M.