Vouch Fiyatı (VOUCH)
+%8,39
+%83,91
--
--
Vouch (VOUCH) canlı fiyatı $0,00001727. VOUCH, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00000923 ve en yüksek $ 0,00001726 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. VOUCH için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00001632, en düşük fiyatı ise $ 0,00000841 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, VOUCH son bir saatte +%8,39 değişim gösterdi, 24 saatte +%83,91 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki Vouch piyasa değeri $ 1,70M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki VOUCH arzı 98,60B olup, toplam arzı 98603572491.51901. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,70M.
Gün içerisinde, Vouch / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Vouch / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Vouch / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Vouch / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+%83,91
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
Vouch is a liquid staking protocol on the Pulsechain network. It enables PLS holders to gain trustless yield on their PLS. PLS that is staked in the system is used to run validators and gain rewards. The standard block rewards go to the PLS stakers and people providing the validators in the system. The priority fees, which are earned when a validator is selected to process a block, go into the Vouch system as yield. Vouch token holders own the ecosystem and earn the rewards of the yield from the two sources in the system. The first source of yield is part of the validator yield/priority fees. The second source of the yield comes from a buy/sell tax on the Vouch token. Both sources feed into the Vouch ecosystem to benefit the Vouch token holders. Part of the yield goes to a buy and burn of the Vouch token. This is very bullish for price performance. A percentage of the yield goes to increase the number of Vouch community validators. Vouch Community validators are validators that are 100% owned by the Vouch ecosystem. As a result, 100% of the yield feeds back into the Vouch ecosystem. Part of the yield is paid to the Vouch token holders as reflections. Most reflections or yield paid in the original token inflates the token supply. Vouch reflections are actually bought off the market to give to Vouch holders. This is bullish for the price of Vouch. A portion of the yield also goes to the following; increase LPs, securing the Vouch system, the DAO (to cover marketing and development).
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Vouch (VOUCH) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Vouch (VOUCH) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Vouch için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.
Vouch fiyat tahminini hemen kontrol edin!
Vouch (VOUCH) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. VOUCH tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
|Tarih (UTC+8)
|Tür
|Bilgiler
|09-07 17:07:00
|Sektör Haberleri
24 saatlik Spot Sermaye Giriş/Çıkış Sıralaması: WLFI 28,61 milyon $ net girişle, BNB 12,8 milyon $ net girişle
|09-07 12:25:00
|Sektör Haberleri
Kripto piyasası son 24 saatte hafif düşüş yaşadı, toplam piyasa değeri 3.891 trilyon dolara geriledi
|09-06 19:11:00
|Zincir Üstü Veriler
美國現貨以太坊ETF本週凈流出7.876億美元
|09-06 06:54:00
|Sektör Haberleri
Ethena Vakfı Yeni 310 Milyon Dolarlık Geri Alım Programını Başlattı
|09-05 15:06:00
|Sektör Haberleri
Kurumsal Solana Mevcut Varlık Genel Bakışı: Toplam Varlıklar 8.887 Milyon Koine Yükseldi, SOL'un Mevcut Toplam Arzının %1.55'ini Oluşturuyor
|09-05 12:39:00
|Sektör Haberleri
Toplam kripto para piyasası değeri 24 saatte %1,8 düştü, altcoinler geniş çapta değer kaybediyor
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.