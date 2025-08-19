VPAY Hakkında Daha Fazla Bilgi

VPay Fiyatı (VPAY)

Listelenmedi

1 VPAY / USD Canlı Fiyatı:

$0,00169539
$0,00169539$0,00169539
+%7,301D
VPay (VPAY) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-19 15:32:14 (UTC+8)

VPay (VPAY) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
24 sa Düşük
24 sa Yüksek

+%0,67

+%7,33

--

--

VPay (VPAY) canlı fiyatı $0,00169539. VPAY, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00138106 ve en yüksek $ 0,00203331 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. VPAY için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00203331, en düşük fiyatı ise $ 0,00138106 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, VPAY son bir saatte +%0,67 değişim gösterdi, 24 saatte +%7,33 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

VPay (VPAY) Piyasa Bilgileri

$ 1,71M
--
$ 1,71M
1,00B
1.000.000.000,0
Şu anki VPay piyasa değeri $ 1,71M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki VPAY arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,71M.

VPay (VPAY) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, VPay / USD fiyat değişimi, $ +0,0001158.
Son 30 gün içerisinde, VPay / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, VPay / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, VPay / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,0001158+%7,33
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

VPay (VPAY) Nedir?

VPay is the first AI-powered OmniBank purpose-built for Web3-native finance, combining traditional banking features like USD accounts and card issuance with intelligent automation and tokenized utility via the Virtuals Protocol. At its core is AVA (Applied Value Agent), an AI assistant that learns user behavior in real time to deliver personalized insights, track spending, find discounts, and set smart alerts.

VPay (VPAY) Kaynağı

Resmi Websitesi

VPay Fiyat Tahmini (USD)

VPay (VPAY) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? VPay (VPAY) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak VPay için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

VPay fiyat tahminini hemen kontrol edin!

VPAY Varlığından Yerel Para Birimlerine

VPay (VPAY) Token Ekonomisi

VPay (VPAY) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. VPAY tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: VPay (VPAY) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü VPay (VPAY) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı VPAY fiyatı, 0,00169539 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
VPAY / USD güncel fiyatı nedir?
VPAY / USD güncel fiyatı $ 0,00169539. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
VPay varlığının piyasa değeri nedir?
VPAY piyasa değeri $ 1,71M USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki VPAY arzı nedir?
Dolaşımdaki VPAY arzı, 1,00B USD.
VPAY için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
VPAY, ATH fiyatı olan 0,00203331 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük VPAY fiyatı (ATL) nedir?
VPAY, ATL fiyatı olan 0,00138106 USD değerine düştü.
VPAY işlem hacmi nedir?
VPAY için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
VPAY bu yıl daha da yükselir mi?
VPAY piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için VPAY fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-19 15:32:14 (UTC+8)

VPay (VPAY) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
08-18 17:40:00Sektör Haberleri
Altcoinler daha geniş piyasa geri çekilmesini takip ediyor, RAY 24 saatte %9'dan fazla düşüyor
08-18 10:12:00Sektör Haberleri
Bitcoin Piyasa Payı %59,4'e Düşerken, Altcoin Piyasa Değeri Geçtiğimiz Hafta %3,06 Yükseldi
08-17 18:11:00Sektör Haberleri
Toplam stablecoin piyasa değeri son 7 günde %2,18 artarak 276,9 milyar doları aştı
08-17 11:15:00Sektör Haberleri
Ethereum Reserve Company ve Çeşitli ETF'lerin Toplam Varlıkları 10 Milyon Coin'i Aştı
08-16 16:39:00Sektör Haberleri
Bu hafta spot Bitcoin ve Ethereum ETF'lerinin toplam işlem hacmi, Ethereum ETF işlem hacmindeki artış sayesinde tarihi bir yükseğe ulaştı
08-16 14:30:00Sektör Haberleri
Ethereum geri çekilmesi altcoinlerin düşüşünü tetikliyor, spot ETF'ler net çıkış kaydediyor, kripto hisseleri eş zamanlı düşüyor

