VPay (VPAY) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00138106 $ 0,00138106 $ 0,00138106 24 sa Düşük $ 0,00203331 $ 0,00203331 $ 0,00203331 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00138106$ 0,00138106 $ 0,00138106 24 sa Yüksek $ 0,00203331$ 0,00203331 $ 0,00203331 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00203331$ 0,00203331 $ 0,00203331 En Düşük Fiyat $ 0,00138106$ 0,00138106 $ 0,00138106 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,67 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%7,33 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

VPay (VPAY) canlı fiyatı $0,00169539. VPAY, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00138106 ve en yüksek $ 0,00203331 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. VPAY için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00203331, en düşük fiyatı ise $ 0,00138106 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, VPAY son bir saatte +%0,67 değişim gösterdi, 24 saatte +%7,33 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

VPay (VPAY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,71M$ 1,71M $ 1,71M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,71M$ 1,71M $ 1,71M Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki VPay piyasa değeri $ 1,71M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki VPAY arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,71M.