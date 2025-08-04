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VVS Finance Fiyatı (VVS)

Listelenmedi

VVS Finance (VVS) Canlı Fiyat Grafiği

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+%2,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü VVS Finance (VVS) Fiyatı

VVS Finance (VVS), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 145,98M USD piyasa değerine sahiptir. VVS / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

VVS Finance Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%2,09
VVS Finance 24 saatlik fiyat değişimi
48,79T USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında VVS Finance (VVS) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, VVS Finance / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, VVS Finance / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, VVS Finance / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, VVS Finance / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%2,09
30 Gün$ 0+%60,04
60 Gün$ 0+%23,33
90 Gün$ 0--

VVS Finance (VVS) Fiyat Analizi

En güncel VVS Finance fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+%0,52

+%2,09

-%7,23

VVS Finance (VVS) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 145,98M
$ 145,98M$ 145,98M

--
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48,79T
48,79T 48,79T

VVS Finance (VVS) Nedir?

VVS Finance is a decentralized finance and automated market making platform on the Cronos network by Crypto.com

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

VVS Finance (VVS) Kaynağı

Resmi Websitesi

VVS Finance (VVS) Token Ekonomisi

VVS Finance (VVS) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. VVS tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

VVS Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 VVS / VND
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1 VVS / AUD
A$--
1 VVS / GBP
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1 VVS / EUR
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1 VVS / USD
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1 VVS / MYR
RM--
1 VVS / TRY
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1 VVS / JPY
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1 VVS / ARS
ARS$--
1 VVS / RUB
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1 VVS / INR
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1 VVS / IDR
Rp--
1 VVS / KRW
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1 VVS / PHP
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1 VVS / EGP
￡E.--
1 VVS / BRL
R$--
1 VVS / CAD
C$--
1 VVS / BDT
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1 VVS / NGN
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1 VVS / UAH
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1 VVS / VES
Bs--
1 VVS / CLP
$--
1 VVS / PKR
Rs--
1 VVS / KZT
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1 VVS / THB
฿--
1 VVS / TWD
NT$--
1 VVS / AED
د.إ--
1 VVS / CHF
Fr--
1 VVS / HKD
HK$--
1 VVS / MAD
.د.م--
1 VVS / MXN
$--
1 VVS / PLN
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1 VVS / RON
лв--
1 VVS / SEK
kr--
1 VVS / BGN
лв--
1 VVS / HUF
Ft--
1 VVS / CZK
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1 VVS / KWD
د.ك--
1 VVS / ILS
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