Wall Street Shiba (STIBA) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00341349 $ 0,00341349 $ 0,00341349 24 sa Düşük $ 0,01904074 $ 0,01904074 $ 0,01904074 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00341349$ 0,00341349 $ 0,00341349 24 sa Yüksek $ 0,01904074$ 0,01904074 $ 0,01904074 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,01904074$ 0,01904074 $ 0,01904074 En Düşük Fiyat $ 0,00341349$ 0,00341349 $ 0,00341349 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%3,07 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%42,51 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Wall Street Shiba (STIBA) canlı fiyatı $0,00727737. STIBA, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00341349 ve en yüksek $ 0,01904074 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. STIBA için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,01904074, en düşük fiyatı ise $ 0,00341349 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, STIBA son bir saatte -%3,07 değişim gösterdi, 24 saatte -%42,51 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Wall Street Shiba (STIBA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 7,59M$ 7,59M $ 7,59M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 7,59M$ 7,59M $ 7,59M Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Wall Street Shiba piyasa değeri $ 7,59M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki STIBA arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 7,59M.