wanETH Fiyatı (WANETH)
wanETH (WANETH), şu anda 3 636,25 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 1,20M USD piyasa değerine sahiptir. WANETH / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, wanETH / USD fiyat değişimi, $ +159,99.
Son 30 gün içerisinde, wanETH / USD fiyat değişimi, $ +1 599,0358467500.
Son 60 gün içerisinde, wanETH / USD fiyat değişimi, $ +1 409,9312110000.
Son 90 gün içerisinde, wanETH / USD fiyat değişimi, $ +1 885,001875614042.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +159,99
|+4,60%
|30 Gün
|$ +1 599,0358467500
|+43,97%
|60 Gün
|$ +1 409,9312110000
|+38,77%
|90 Gün
|$ +1 885,001875614042
|+107,64%
En güncel wanETH fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0,39%
+4,60%
-4,45%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
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|1 WANETH / VND
₫95 687 918,75
|1 WANETH / AUD
A$5 599,825
|1 WANETH / GBP
￡2 727,1875
|1 WANETH / EUR
€3 127,175
|1 WANETH / USD
$3 636,25
|1 WANETH / MYR
RM15 381,3375
|1 WANETH / TRY
₺147 849,925
|1 WANETH / JPY
¥534 528,75
|1 WANETH / ARS
ARS$4 960 754,0625
|1 WANETH / RUB
₽290 245,475
|1 WANETH / INR
₹319 190,025
|1 WANETH / IDR
Rp59 610 646,2
|1 WANETH / KRW
₩5 036 351,7
|1 WANETH / PHP
₱208 466,2125
|1 WANETH / EGP
￡E.176 176,3125
|1 WANETH / BRL
R$20 035,7375
|1 WANETH / CAD
C$4 981,6625
|1 WANETH / BDT
৳442 822,525
|1 WANETH / NGN
₦5 543 063,1375
|1 WANETH / UAH
₴151 704,35
|1 WANETH / VES
Bs454 531,25
|1 WANETH / CLP
$3 508 981,25
|1 WANETH / PKR
Rs1 033 604,0625
|1 WANETH / KZT
₸1 963 393,1875
|1 WANETH / THB
฿117 705,4125
|1 WANETH / TWD
NT$108 651,15
|1 WANETH / AED
د.إ13 345,0375
|1 WANETH / CHF
Fr2 909
|1 WANETH / HKD
HK$28 508,2
|1 WANETH / MAD
.د.م32 944,425
|1 WANETH / MXN
$68 579,675
|1 WANETH / PLN
zł13 417,7625
|1 WANETH / RON
лв15 926,775
|1 WANETH / SEK
kr35 162,5375
|1 WANETH / BGN
лв6 108,9
|1 WANETH / HUF
Ft1 255 160,775
|1 WANETH / CZK
Kč77 270,3125
|1 WANETH / KWD
د.ك1 109,05625
|1 WANETH / ILS
₪12 399,6125