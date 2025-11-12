Bugünkü Warplet Fiyatı

Bugünkü Warplet (WARPLET) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 6,43 değişim gösterdi. Mevcut WARPLET / USD dönüşüm oranı WARPLET başına -- şeklindedir.

Warplet, şu anda piyasa değeri açısından $ 65.357 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 100,00B WARPLET şeklindedir. Son 24 saat içinde WARPLET, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, WARPLET, son bir saatte -%1,22 ve son 7 günde -%95,89 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Warplet (WARPLET) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 65,36K$ 65,36K $ 65,36K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 65,36K$ 65,36K $ 65,36K Dolaşım Arzı 100,00B 100,00B 100,00B Toplam Arz 100.000.000.000,0 100.000.000.000,0 100.000.000.000,0

