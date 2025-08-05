WASSIE (WASSIE) Nedir?

WASSIE is a memecoin launched on the Ethereum blockchain, paying homage to a beloved internet meme. The Wassie meme originated in 2017 by user wasserpest, and evolved through interactions involving inversebrah and various other contributors. The first illustration appeared in 2016 on Twitter now X and was drawn by Japanese hentai artist Tukinowagamo. WASSIE aspires to position itself among the leading meme-inspired cryptocurrencies in the market. More information can be found at www.wassie.wtf

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WASSIE (WASSIE) Kaynağı Resmi Websitesi

WASSIE (WASSIE) Token Ekonomisi

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