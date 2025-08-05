Waves Ducks (EGG) Nedir?

Waves Ducks is a game focused on collectible digital duck images in the NFT format. You can collect ducks and share them with other players, as well as breed ducks to get a unique, highly valuable item.

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Waves Ducks (EGG) Kaynağı Resmi Websitesi

Waves Ducks (EGG) Token Ekonomisi

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