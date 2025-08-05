EGG Hakkında Daha Fazla Bilgi

EGG Fiyat Bilgileri

EGG Resmi Websitesi

EGG Token Ekonomisi

EGG Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Waves Ducks Logosu

Waves Ducks Fiyatı (EGG)

Listelenmedi

Waves Ducks (EGG) Canlı Fiyat Grafiği

$2,49
$2,49$2,49
%0,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Waves Ducks (EGG) Fiyatı

Waves Ducks (EGG), şu anda 2,49 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 260,21K USD piyasa değerine sahiptir. EGG / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Waves Ducks Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
--
Waves Ducks 24 saatlik fiyat değişimi
104,27K USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki EGG / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, EGG fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Waves Ducks (EGG) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Waves Ducks / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Waves Ducks / USD fiyat değişimi, $ -0,3381634140.
Son 60 gün içerisinde, Waves Ducks / USD fiyat değişimi, $ -0,5739955470.
Son 90 gün içerisinde, Waves Ducks / USD fiyat değişimi, $ -1,1118136557393627.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0--
30 Gün$ -0,3381634140-%13,58
60 Gün$ -0,5739955470-%23,05
90 Gün$ -1,1118136557393627-%30,86

Waves Ducks (EGG) Fiyat Analizi

En güncel Waves Ducks fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 3.737,52
$ 3.737,52$ 3.737,52

--

--

%0,00

Waves Ducks (EGG) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 260,21K
$ 260,21K$ 260,21K

--
----

104,27K
104,27K 104,27K

Waves Ducks (EGG) Nedir?

Waves Ducks is a game focused on collectible digital duck images in the NFT format. You can collect ducks and share them with other players, as well as breed ducks to get a unique, highly valuable item.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Waves Ducks (EGG) Kaynağı

Resmi Websitesi

Waves Ducks (EGG) Token Ekonomisi

Waves Ducks (EGG) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. EGG tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Waves Ducks (EGG) Hakkında Diğer Sorular

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

EGG Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 EGG / VND
65.524,35
1 EGG / AUD
A$3,8346
1 EGG / GBP
1,8675
1 EGG / EUR
2,1414
1 EGG / USD
$2,49
1 EGG / MYR
RM10,5327
1 EGG / TRY
101,2434
1 EGG / JPY
¥366,03
1 EGG / ARS
ARS$3.396,9825
1 EGG / RUB
198,7767
1 EGG / INR
218,5722
1 EGG / IDR
Rp40.819,6656
1 EGG / KRW
3.448,7496
1 EGG / PHP
142,7517
1 EGG / EGP
￡E.120,6405
1 EGG / BRL
R$13,7199
1 EGG / CAD
C$3,4113
1 EGG / BDT
303,2322
1 EGG / NGN
3.795,7311
1 EGG / UAH
103,8828
1 EGG / VES
Bs311,25
1 EGG / CLP
$2.405,34
1 EGG / PKR
Rs707,7825
1 EGG / KZT
1.344,4755
1 EGG / THB
฿80,6013
1 EGG / TWD
NT$74,4012
1 EGG / AED
د.إ9,1383
1 EGG / CHF
Fr1,992
1 EGG / HKD
HK$19,5216
1 EGG / MAD
.د.م22,5594
1 EGG / MXN
$46,9863
1 EGG / PLN
9,1881
1 EGG / RON
лв10,9062
1 EGG / SEK
kr24,0783
1 EGG / BGN
лв4,2081
1 EGG / HUF
Ft859,4982
1 EGG / CZK
52,9125
1 EGG / KWD
د.ك0,75945
1 EGG / ILS
8,4909