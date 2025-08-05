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WDOT Fiyatı (WDOT)

Listelenmedi

WDOT (WDOT) Canlı Fiyat Grafiği

$3,72
$3,72$3,72
+%4,601D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü WDOT (WDOT) Fiyatı

WDOT (WDOT), şu anda 3,72 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 90,72K USD piyasa değerine sahiptir. WDOT / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

WDOT Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%4,63
WDOT 24 saatlik fiyat değişimi
24,37K USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında WDOT (WDOT) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, WDOT / USD fiyat değişimi, $ +0,164666.
Son 30 gün içerisinde, WDOT / USD fiyat değişimi, $ +0,4127072160.
Son 60 gün içerisinde, WDOT / USD fiyat değişimi, $ -0,2431079520.
Son 90 gün içerisinde, WDOT / USD fiyat değişimi, $ -0,211782637495424.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,164666+%4,63
30 Gün$ +0,4127072160+%11,09
60 Gün$ -0,2431079520-%6,53
90 Gün$ -0,211782637495424-%5,38

WDOT (WDOT) Fiyat Analizi

En güncel WDOT fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 3,56
$ 3,56$ 3,56

$ 3,72
$ 3,72$ 3,72

$ 9.735,11
$ 9.735,11$ 9.735,11

+%0,02

+%4,63

-%7,48

WDOT (WDOT) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 90,72K
$ 90,72K$ 90,72K

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24,37K
24,37K 24,37K

WDOT (WDOT) Nedir?

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WDOT (WDOT) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

WDOT (WDOT) Token Ekonomisi

WDOT (WDOT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. WDOT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

WDOT Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 WDOT / VND
97.891,8
1 WDOT / AUD
A$5,7288
1 WDOT / GBP
2,79
1 WDOT / EUR
3,1992
1 WDOT / USD
$3,72
1 WDOT / MYR
RM15,7356
1 WDOT / TRY
151,2924
1 WDOT / JPY
¥543,12
1 WDOT / ARS
ARS$5.047,482
1 WDOT / RUB
296,9304
1 WDOT / INR
326,9136
1 WDOT / IDR
Rp60.983,5968
1 WDOT / KRW
5.152,3488
1 WDOT / PHP
213,2676
1 WDOT / EGP
￡E.180,234
1 WDOT / BRL
R$20,4972
1 WDOT / CAD
C$5,0964
1 WDOT / BDT
453,0216
1 WDOT / NGN
5.662,1004
1 WDOT / UAH
155,1984
1 WDOT / VES
Bs468,72
1 WDOT / CLP
$3.593,52
1 WDOT / PKR
Rs1.051,7184
1 WDOT / KZT
2.008,614
1 WDOT / THB
฿120,3792
1 WDOT / TWD
NT$111,1536
1 WDOT / AED
د.إ13,6524
1 WDOT / CHF
Fr2,976
1 WDOT / HKD
HK$29,1648
1 WDOT / MAD
.د.م33,7404
1 WDOT / MXN
$70,308
1 WDOT / PLN
13,7268
1 WDOT / RON
лв16,2936
1 WDOT / SEK
kr35,9352
1 WDOT / BGN
лв6,2868
1 WDOT / HUF
Ft1.283,6232
1 WDOT / CZK
79,0128
1 WDOT / KWD
د.ك1,1346
1 WDOT / ILS
12,6852