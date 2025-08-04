Web 3 Dollar (USD3) Nedir?

USD3 is a fully asset-backed currency (“RToken”) created on the Reserve protocol. RTokens feature onchain asset-backing, revenue sharing, overcollateralization and mint/redemptions, governed by RSR stakers. The native web 3 currency. A low-risk yield-bearing USD stablecoin built on DeFi markets. Governance should prioritize safety and stability, seeking highly-rated stables and DeFi platforms. Earn the DeFi rate any time you're in stables.

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Web 3 Dollar (USD3) Kaynağı Resmi Websitesi

Web 3 Dollar (USD3) Token Ekonomisi

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