Bugünkü WEED Token Fiyatı

Bugünkü WEED Token (WEED) fiyatı $ 0,00269449 olup, son 24 saatte % 1,65 değişim gösterdi. Mevcut WEED / USD dönüşüm oranı WEED başına $ 0,00269449 şeklindedir.

WEED Token, şu anda piyasa değeri açısından $ 313.070 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 116,17M WEED şeklindedir. Son 24 saat içinde WEED, $ 0,00264587 (en düşük) ile $ 0,0027576 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,502099 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,0025228 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, WEED, son bir saatte -%0,79 ve son 7 günde -%3,90 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

WEED Token (WEED) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 313,07K Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 313,07K Dolaşım Arzı 116,17M Toplam Arz 116.167.555,529329

