wenlambo (WENLAMBO) Nedir?

WenLambo is an ERC-20 token on the Ethereum blockchain that embraces meme culture by referencing the iconic “Wen Lambo?” phrase, symbolizing speculative enthusiasm in crypto. It has a fixed supply of 10 million tokens, no presale, no team allocation, and a renounced contract. The project is deflationary through token buybacks and burns, with no promised utility or roadmap, reflecting a purely community-driven experiment.

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wenlambo (WENLAMBO) Kaynağı Resmi Websitesi

wenlambo (WENLAMBO) Token Ekonomisi

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