WestTech Security Token Fiyatı (WST)
--
-%1,11
--
--
WestTech Security Token (WST) canlı fiyatı $0,01156944. WST, son 24 saat içinde en düşük $ 0,01156837 ve en yüksek $ 0,01193906 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. WST için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,085558, en düşük fiyatı ise $ 0,01156837 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, WST son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte -%1,11 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki WestTech Security Token piyasa değeri $ 262,83K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki WST arzı 22,72M olup, toplam arzı 150000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,74M.
Gün içerisinde, WestTech Security Token / USD fiyat değişimi, $ -0,00013006293188714.
Son 30 gün içerisinde, WestTech Security Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, WestTech Security Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, WestTech Security Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0,00013006293188714
|-%1,11
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
WestTech Blockchain Security is a product suite from WestTech Technologies that provides automated risk detection and continuous monitoring for smart contracts and wallets. The platform combines an AI-assisted smart contract auditor, real-time threat intelligence feeds, and a policy-driven smart contract firewall. Users can scan source and bytecode before deployment, track live contracts across supported chains, and receive alerts by email, Telegram, Discord, or web push. Enterprise features include dashboards, APIs, and downloadable, branded compliance reports with an audit trail of rules and model versions. The native WST token on Base is a utility token used to unlock premium features, increase alert limits, access governance, and participate in contributor rewards tied to verified threat reports.
