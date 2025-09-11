WestTech Security Token (WST) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,01156837 - $ 0,01193906
24 sa Düşük $ 0,01156837
24 sa Yüksek $ 0,01193906
Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,085558
En Düşük Fiyat $ 0,01156837
Fiyat Değişimi (1 Sa) --
Fiyat Değişimi (1 Gün) -%1,11
Fiyat Değişimi (7 G) --

WestTech Security Token (WST) canlı fiyatı $0,01156944. WST, son 24 saat içinde en düşük $ 0,01156837 ve en yüksek $ 0,01193906 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. WST için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,085558, en düşük fiyatı ise $ 0,01156837 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, WST son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte -%1,11 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

WestTech Security Token (WST) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 262,83K
Hacim (24 Sa) --
Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,74M
Dolaşım Arzı 22,72M
Toplam Arz 150.000.000,0

Şu anki WestTech Security Token piyasa değeri $ 262,83K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki WST arzı 22,72M olup, toplam arzı 150000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,74M.