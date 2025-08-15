WHAI Hakkında Daha Fazla Bilgi

WHAI Fiyat Bilgileri

WHAI Resmi Websitesi

WHAI Token Ekonomisi

WHAI Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

WhaleAI Logosu

WhaleAI Fiyatı (WHAI)

Listelenmedi

WhaleAI (WHAI) Canlı Fiyat Grafiği

$0,396128
$0,396128$0,396128
-%4,901D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü WhaleAI (WHAI) Fiyatı

WhaleAI (WHAI), şu anda 0,395973 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. WHAI / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

WhaleAI Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%4,96
WhaleAI 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki WHAI / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, WHAI fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında WhaleAI (WHAI) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, WhaleAI / USD fiyat değişimi, $ -0,020684767558262.
Son 30 gün içerisinde, WhaleAI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, WhaleAI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, WhaleAI / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,020684767558262-%4,96
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

WhaleAI (WHAI) Fiyat Analizi

En güncel WhaleAI fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,384958
$ 0,384958$ 0,384958

$ 0,416658
$ 0,416658$ 0,416658

$ 0,416658
$ 0,416658$ 0,416658

+%0,75

-%4,96

--

WhaleAI (WHAI) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

0,00
0,00 0,00

WhaleAI (WHAI) Nedir?

WhaleAI is a cryptocurrency project featuring the deflationary $WHAI token, supported by a vault of high-value digital assets. Its innovative WhaleAI Bot monitors over 1,000 whale wallets, delivering real-time market insights. Access to exclusive data is token-gated, requiring 2,000 $WHAI. The project offers detailed whale accumulation cases and in-depth analyses of AI-driven and crypto tokens..

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

WhaleAI (WHAI) Kaynağı

Resmi Websitesi

WhaleAI (WHAI) Token Ekonomisi

WhaleAI (WHAI) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. WHAI tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: WhaleAI (WHAI) Hakkında Diğer Sorular

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

WHAI Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 WHAI / VND
10.420,029495
1 WHAI / AUD
A$0,60583869
1 WHAI / GBP
0,28906029
1 WHAI / EUR
0,33657705
1 WHAI / USD
$0,395973
1 WHAI / MYR
RM1,66704633
1 WHAI / TRY
16,17549705
1 WHAI / JPY
¥58,208031
1 WHAI / ARS
ARS$514,2501351
1 WHAI / RUB
31,57884675
1 WHAI / INR
34,72287237
1 WHAI / IDR
Rp6.386,66039619
1 WHAI / KRW
549,95898024
1 WHAI / PHP
22,61401803
1 WHAI / EGP
￡E.19,12153617
1 WHAI / BRL
R$2,14221393
1 WHAI / CAD
C$0,54644274
1 WHAI / BDT
48,13051815
1 WHAI / NGN
607,31962902
1 WHAI / UAH
16,4328795
1 WHAI / VES
Bs53,060382
1 WHAI / CLP
$382,113945
1 WHAI / PKR
Rs112,1395536
1 WHAI / KZT
213,2314605
1 WHAI / THB
฿12,83744466
1 WHAI / TWD
NT$11,89106919
1 WHAI / AED
د.إ1,45322091
1 WHAI / CHF
Fr0,3167784
1 WHAI / HKD
HK$3,10442832
1 WHAI / AMD
֏151,76853144
1 WHAI / MAD
.د.م3,563757
1 WHAI / MXN
$7,43637294
1 WHAI / PLN
1,44530145
1 WHAI / RON
лв1,71852282
1 WHAI / SEK
kr3,78946161
1 WHAI / BGN
лв0,66127491
1 WHAI / HUF
Ft134,31800133
1 WHAI / CZK
8,31939273
1 WHAI / KWD
د.ك0,120771765
1 WHAI / ILS
1,33838874