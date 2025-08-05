White Monster (WMSTER) Nedir?

White Monster is the first energy drink meme coin on the Base chain inspired by the global cult of Monster Energy Ultra White, a zero-sugar favorite among gym bros and gamers. It's an onchain caffeine cult that represents the grind mentality and the collective drive to stay sharp and keep pushing forward. It’s more than just a token, it’s a lifestyle that encourages growth, strength, and excellence. Join us in redefining the future, one sip at a time.

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White Monster (WMSTER) Kaynağı Resmi Websitesi

White Monster (WMSTER) Token Ekonomisi

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